Roeselare onderuit na vijfsetter

Maaseik eindigde de Play-Offs als leider en mocht zo als eerste profiteren van het thuisvoordeel. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar Maaseik won de eerste set met het twee punten. Knack herpakte zich en het hield de tweede set telkens een voorsprong van drie punten. De West-Vlamingen wonnen de tweede set waarin de scheidsrechter het zwaar te verduren kreeg. In de derde set nam Maaseik opnieuw over. Het einde van de derde set werd spannend en de thuisploeg trok aan het langste eind. Net zoals in de tweede set, begon Roeselare goed aan de set. Knack nam snel een voorsprong en hield die ook vast, 2-2. Ook in de tiebreak was de wedstrijd in evenwicht. Maaseik sloeg een kloof en won zo de eerste wedstrijd in de Finale Play-Offs.

De uitputtingsslag is begonnen met een vijfsetter. De volgende wedstrijden gaan door op 1 en 3 mei.

Tussenstanden:

Set 1: 25-22

Set 2: 23-25

Set 3: 25-19

Set 4: 15-12