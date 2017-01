Roeselare onderuit tegen Maaseik

Maaseik startte fel en won de eerste set. Ook in de tweede set was de thuisploeg beter, Maaseik sloeg een kloof dankzij de opslagen van Rychlicki. De derde set zorgde voor heel wat spanning. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en Knack kwam op een setpunt, maar het was toch Maaseik die ook de derde set binnenhaalde.

Dankzij deze overwinning komt Maaseik weer dichterbij in de stand, het staat nu tweede op 1 punt van leider Roeselare.

Tussenstanden: (25-20; 25-16; 26-24)

Ook Menen kwam in actie, het won van Antwerpen met 3-1.

Zo komt Menen een beetje dichterbij in de stand, het volgt nu op 8 punten van Antwerpen.

Tussenstanden: (25-21; 25-21; 14-25; 25-23)