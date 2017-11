In de 36ste minuut zette Corstjens via een penalty de 0-1 op de tabellen voor Westerlo. Na de rust komt Roeselare scherper uit de kleedkamer. Ze creëren een serieus aantal kansen en spelen agressief voetbal. Via twee doelpunten van Mathieu Cornet verslaan ze alsnog Westerlo. Voor Roeselare is het zijn eerste zege in de tweede periode. Voorlopig staat het derde met één punt meer dan Cercle die vierde staat.