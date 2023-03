Roeselare strijdt tegen het Italiaanse Modena voor tweede eindzege

Voor de Belgische kampioen wordt het de vierde Europese finale. In 2002 won Roeselare al eens de CEV Cup, destijds Top Teams Cup genoemd. De West-Vlamingen versloegen toen het Portugese Espinho in de finale en zijn tot op heden de enige Belgische mannenclub in het volleybal met een Europese beker in de trofeeënkast. In 1998 en 1999 verloor Roeselare de finale van de Challenge Cup, de derde Europese beker.

Modena gaat in zijn twintigste Europese finale voor een dertiende Europese trofee. De twaalfvoudige Italiaanse kampioen won de Champions League in 1990, 1996, 1997 en 1998, de CEV Cup in 1980, 1986 en 1995 en de Challenge Cup in 1983, 1984, 1985, 2004 en 2008.

Modena, met wereldvedette Earvin N'Gapeth en onze landgenoot Tomas Rousseaux in de rangen, is voor Roeselare het derde Italiaanse topteam in Europa dit seizoen. In de poule van de Champions League namen ze het al op tegen Civitanova (twee nederlagen). In de halve finales van de CEV Cup knokten de manschappen van coach Steven Vanmedegael zich in een golden set voorbij Piacenza. In de kwartfinales had Roeselare in een Belgisch onderonsje de maat genomen van rivaal Maaseik.

Roeselare won dit seizoen in eigen land al de Beker van België. In de play-offs van de Lotto Volley League zijn de West-Vlamingen momenteel tweede, op een punt van koploper Maaseik.