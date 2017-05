Roeselare titelfavoriet na winst tegen Maaseik

Roeselare komt zo op een 1-2 voorsprong en kan vrijdag de titel pakken in eigen zaal. Voor het eerst dit seizoen kon een van de twee topploegen de andere in eigen zaal kloppen. In de eerste twee duels wonnen de thuisploegen steeds waardoor het 1-1 stond en alles over te doen was. Roeselare schoot alvast het best uit de startblokken en zette Maaseik in een mum van tijd twee sets in het krijt. De thuisploeg reageerde in set drie en bij 23-20 in set vier leken we terug af te stevenen op een tiebreak. Zo ver lieten de West-Vlamingen het echter niet komen.

Door deze uitzege ligt de regerende landskampioen plots in poleposition voor het kampioenschap. Maaseik had nochtans het thuisvoordeel afgedwongen door de play-offs te winnen en was ook op de eerste plaats geëindigd na de reguliere competitie. Nu het 1-2 staat in het voordeel van Roeselare, heeft het nog één overwinning nodig om de titel te verlengen. Vrijdag komt er een eerste kans in eigen zaal. Als Maaseik wint, komt er nog een vijfde duel op zondag.