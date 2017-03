Roeselare verliest eerste finalematch

Roeselare staat voor een loodzware opdracht wil het volgende week promoveren de hoogste voetbalklasse. Wit-zwart ging op de bosuil onderuit met 3-1. Volgende week is de terugmatch van de finale op Schiervelde.

Zoals verwacht begon Antwerp verschroeiend aan de wedstrijd. In de eerste twintig minuten was een goede Biebauw nodig om een vroege Antwerpse voorsprong te verhinderen. Owusu schoot halverwege de eerste helft een grote mogelijkheid op de lat.

Maar na 35 minuten kraakte de Roeselaarse verdediging dan toch. Bieubauw had nog een goed reflex in huis op een poging van Haroun, maar kon de bal niet klemmen. Haroun was niet zelfzuchtig en legde achteruit op Dequevy die de verdiende voorsprong op het bord zette.

In de slotfase van de eerste helft liet Roeselare de kans liggen om gelijk te maken. Ibou kwam na een vrije trap van Kis oog in oog met Antwerpdoelman Debaty, maar de spits zag zijn poging gestuit.

Na de rust was de wedstrijd meer in evenwicht, maar Roeselare zag de achterstand verdubbeld na een ongelukkige own-goal van Damman: 2-0. Roeselare gaf echter niet op en ging op zoek naar het belangrijke uitdoelpunt. Dat lukte ook toen Schmisser na een corner van Kis de aansluitingstreffer kon scoren.

KSVR kwam nu echt goed in match, maar bij handspel van Ibou in de eigen zestien, twijfelde ref Vermeire niet: strafschop. Hairemans bleef opnieuw ijzig kalm en zorgde voor de 3-1, via de onderkant van de lat. Stevance miste nog een grote kans op de 3-2.

Om naar eerste klasse te promoveren zal Roeselare volgende week zaterdagavond met 2-0 van Antwerp moeten winnen op Schiervelde.