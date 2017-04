Roeselare verliest in eigen huis na knotsgekke tweede helft

KSV Roeselare verloor in eigen huis de derde match van Play Off 2B tegen Moeskroen. Roeselare kwam 0-2 achter in de eerste helft, maar kon 3-2 voorkomen in de tweede helft. uiteindelijk won Moeskroen met 3-5.

Het is Moeskroen die als beste aan de wedstrijd begon in een eerste helft die weinig om het lijf had. Het gevolg van veel passes en weinig snelheid. Na twaalf minuten volgt dan toch een eerste kans voor Roeselare. Cornet krijgt een kans maar kopt de bal in de handen van keeper Defourny. Tien minuten later komt Moeskroen voor de goal. Tirpan schiet richting doel, waar Coppens de bal in de voeten van Diedhiou botst, 0-1 voor Moeskroen.

Na de openingsgoal speelt het spel zich vooral af op de helft van Moeskroen. Roeselare probeert, maar kansen blijven uit. Trezeguet krijgt een reuzenkans op de 0-2 maar Coppens komt goed uit. Een minuut later moet Coppens zich dan toch voor een tweede keer omdraaien. Opnieuw Trezeguet gaat lopen met de bal en scoort de 0-2 door de benen van de Roeselaarse keeper. Met deze stand gaan de ploegen de kleedkamer in.

Zo saai de eerste helft was, zo gek is de tweede helft. De tweede helft is nog maar net begonnen of het staat 1-2 voor Roeselare. Een schot van Kehli wijkt af op de rug van Gulan en verdwijnt zowaar in het Moeskroense doel. De Roeselaarse stormloop blijft duren. Cornet gaat lopen met de bal en komt alleen voor Defourny. Die laatste heeft geen verhaal, 2-2. Moeskroen is het pad volledig bijster. Schmisser kopt niet veel later een vrije trap terug het pak in. Lépicier kan er als eerste zijn voet tegenzetten en brengt zo de thuisploeg op voorsprong.

Moeskroen beseft dat het aan de bak moet. Trezeguet walst door de verdediging van Roeselare en kan zo de gelijkmaker in doel leggen, 3-3. Daar blijft het echter niet bij. Een minuut later komt diezelfde Trezeguet voor het doel van Coppens. De keeper van Roeselare komt uit, maar grijpt naast de bal. Trezeguet brengt de bal voor Matulevicius die de 3-4 staalhard in doel kopt. De vijfde goal op 18 minuten tijd.

En wie denkt dat het er dan wel op zit heeft het bij het verkeerde einde. Roeselare vindt geen antwoord op de acties van Trezeguet. Tien minuten voor het einde probeert Zolotic Trezeget af te stoppen, maar zonder succes. De bal verdwijnt via de voeten van Zolotic in doel, 3-5. Dat is ook meteen de eindstand. Moeskroen keert terug naar Henegouwen met 3 punten op zak. Roeselare zakt naar de laatste plaats in Play Off 2 B.