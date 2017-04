Roeselare verliest en blijft laatste in zijn groep

Roeselare heeft met 2-1 verloren van Lokeren in Play-off 2. Het blijft zo laatste in zijn reeks.

Lokeren begon het best aan de wedstrijd. Na 4 minuten moest Biebauw een eerste keer aan de bak komen na een prima kopbal van Ninaj. Roeselare ontsnapte aan een vroege achterstand en begon hierna beter in het spel te komen. Het dreigde een aantal keren met Kehli en Grisez. Ondanks een aantal prima acties was het Lokeren dat met een 2-0 voorsprong mocht gaan rusten. Maric en De Sutter maakten respectievelijk de 1-0 en de 2-0.

Brouwers

Na de rust eiste Lokeren een strafschop voor een vermeend handspel van Grisez. Scheidsrechter Alen legde de bal ondanks de druk niet op de stip. De tweede helft verliep minder spannend dan de eerste helft en geen van beide ploegen kon dreigen. Met nog 15 minuten te spelen bracht invaller Brouwers toch nog wat spanning in het spel. Hij maakte de aansluitingstreffer, maar hierna kon Roeselare niet meer dreigen. 2-1 was de eindstand. Roeselare blijft door dit verlies troosteloos laatste in zijn reeks.