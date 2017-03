Roeselare verliest ook thuis en promoveert niet

Roeselare is er tegen Antwerp niet in geslaagd om promotie naar Eerste Klasse A af te dwingen. Nadat ze vorige week de heenmatch in Antwerpen met 3-1 hadden verloren, werd het vanavond 1-2 op Schiervelde.

Roeselare begon dreigend aan de wedstrijd en kreeg ook enkele kansen. Toch was het Antwerp dat rond het halfuur op voorsprong kwam via ex-Bruggeling Tuur Dierckx. Wie dacht dat het tegendoelpunt de doodsteek zou zijn voor de thuisploeg, kwam al snel bedrogen uit. Vijf minuten later bracht Baptiste Schmisser na een hoekschop de bordjes alweer in evenwicht. Schmisser drukte zijn stempel op deze finalewedstrijden, want vorige week scoorde de Fransman op de Bosuil ook al het belangrijke uitdoelpunt voor Roeselare.

In de tweede helft controleerde Antwerp het spel en Roeselare kreeg geen enkele kans meer. Tien minuten voor tijd was het helemaal over en uit. Stallone Limbombe, die nog maar net was ingevallen, rukte zich los en knalde de bal van rechts in de linkerhoek. Daar bleef het bij en zo promoveert The Great Old na 13 jaar naar de hoogste klasse, ten koste van Roeselare.

Roeselare zal zo volgend seizoen opnieuw in de Eerste Klasse B aantreden. Dit seizoen komen wel nog in actie in Play-Off 2, waar ze kunnen meestrijden voor Europees voetbal.