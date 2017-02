Roeselare verliest van Antwerp

Antwerp kwam in de 26e minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Buyl. Vlak na de rust bracht Ibou de score weer in evenwicht voor Roeselare. Antwerp was de betere ploeg, maar had het moeilijk om nog te scoren. De knal van Buyl werd gestopt door de doelman van Roeselare. In de 63e minuut kwamen de West-Vlamingen met 10 te staan na de tweede gele kaart van Schmisser. Twaalf minuten voor het einde knalde Omolo de bezoekers op voorsprong, 1-2. In de 89e minuut liet Roeselare dé kans op de 2-2 liggen. Kehli komt alleen voor de doelman van Antwerp, maar vergeet af te werken. Ook in de rebound kon Debaty niet scoren.

Dankzij deze overwinning komt Antwerp naast Lierse aan de leiding van de tweede periode in Eerste Klasse B. De beslissing valt volgende week, dan neemt Lierse het op tegen Roeselare en Antwerp ontvangt Lommel United.