Roeselare vermijdt op het nippertje nederlaag in Lier

In de openingsmatch van de derde speeldag in eerste klasse B hebben Lierse en Roeselare vrijdagavond 2-2 gelijkgespeeld.

Raphaël Lecomte bracht Roeselare na 12 minuten op voorsprong. Net voor rust miste Joachim van Lierse een strafschop.

Een fraai afstandschot van Mégant Laurent en een goal van Mohamed El Gebas leken Lierse in de slotfase toch nog de volle buit te bezorgen maar Thibaut van Acker schonk Roeselare in de toegevoegde tijd alsnog een punt met een gedurfde volley.

In de stand leidt Roeselare met 7 op 9, al kan Cercle daar nog over wippen als het vanavond wint op het veld van OH Leuven.