Roeselare verslaat Cercle in dolle slotfase

Roeselare heeft in een dolle slotfase Cercle Brugge verslagen met 2-1. Groen-zwart leek lang op de zege af te stevenen, want in de 88e minuut stond het op Schiervelde nog 0-1...

SV Roeselare heeft zijn eerste wedstrijd na het ontslag van trainer Arnauld Mercier dus goed verteerd. De eerste helft tussen de twee West-Vlaamse teams in 1B bracht potig voetbal. Met een doelpunt voor de bezoekers na 35 minuten. Tormin nam een bal van Buyl meteen op de slof en gaf doelman Biebauw geen kans: 0-1 ook halfweg de stand.

In de tweede helft hield Cercle goed stand. Maar het venijn zat in de staart. Cerigioni bracht Roeselare in de 88e minuut langszij (1-1). De thuisploeg ging nog vol voor de zege, en dat lukte ook. Lecomte mocht, drie minuten ver in blessuretijd, van op de stip de winning goal scoren: 2-1.

Roeselare rukt zo op naar de tweede plaats en telt 10 punten, één meer dan Cercle.