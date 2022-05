Roeselare is woensdag weer een stap dichter bij een dertiende landstitel gekomen. Het versloeg Menen opnieuw met 3-0 (26-24, 25-13, 25-15) en leidt nu met 2-0 in de play-off-finale.

De derde wedstrijd van de best of five wordt zaterdag gespeeld. Alle wedstrijden worden in de zaal van Roeselare afgewerkt.

Roeselare kan zichzelf opvolgen als kampioen. Het veroverde de titel al in 1989, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2021. Maaseik is met zestien titels de recordkampioen. De laatste keer dat het kampioenschap niet door Roeselare of Maaseik gewonnen werd, was in 1994. Toen werd de toenmalige topclub Zellik een derde keer op rij kampioen.