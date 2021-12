Op de eerste speeldag in groep A van de Champions League volleybal voor mannenteams is landskampioen Roeselare gisteren met 2-3 gaan winnen bij het Duitse VfB Friedrichshafen.

De setstanden waren 18-25, 25-23, 16-25, 25-22 en 9-15. In de andere wedstrijd van de groep won het Poolse Jastrzebski met 3-0 van het Bulgaarse Hebar Pazardzhik. Dinsdag 14 december ontvangt Roeselare de Poolse kampioen op de tweede speeldag.

En in de CEV-cup heeft Decospan Menen z’n heenmatch in de 16de finales verloren. Op bezoek bij het Spaanse Las Palmas was de eindstand 3-1. De terugwedstrijd staat volgende woensdag op het programma, in Roeselare.