Roeselare wint openingswedstrijd in titelstrijd tegen Maaseik

In het volleybal won Roeselare gisterenavond tegen aartsrivaal Maaseik. Roeselare won zo de openingswedstrijd in de titelfinale. De ploeg die het eerst drie wedstrijden kan winnen, is kampioen.

Maaseik kon dit seizoen nog niet winnen op het veld van Roeselare, ook gisterenavond lukte dat niet. Roeselare won met 3-1 (24-26, 25-13, 25-19, 26-24).

Sterk Roeselare

Knack Volley Roeselare kende een moeilijke start in de eerste set. De West-Vlamingen blijven wel knokken, maar verliezen de eerste set nipt met 24-26. Daarna stak Roeselare een tandje bij. Onder impuls van de Est Märt Tammearu haalde Roeselare set 2 binnen, 25-13. De thuisploeg duwt daarna door. De Argentijn Pablo Kukartsev nam zijn ploeg op sleeptouw in set 3, 25-19. De vierde set is een stuk spannender. Roeselare haalt het toch met 26-24 en wint zo de eerste wedstrijd in de titelfinale. De ploeg die het eerst drie wedstrijden kan winnen, is kampioen.

Dinsdag staan de aartsrivalen in Maaseik opnieuw tegenover elkaar. Volgende week vrijdag wordt er weer in Roeselare gespeeld. Daarna volgen mogelijk nog duels op dinsdag 9 mei in Maaseik en op vrijdag 12 mei in Roeselare. Roeselare gaat voor een veertiende titel en een derde op rij.