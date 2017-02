Roeselare ging op bezoek bij Leuven en de West-Vlamingen wonnen de match met 0-3.

Tussenstanden: (21-25; 18-25; 16-25)

Eerder deze week stuntte Roeselare tegen het Italiaanse Perugia in de Champions League van het volleybal. Knack won met 3-2 en staat zo tweede in de groep. Dankzij deze overwinning is Roeselare zo goed als zeker van de Final 12. In de laatste wedstrijd van de groepsfase neemt Knack het op tegen het Russische Belgorod.