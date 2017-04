Roeselare wipt naar de tweede stek

Knack begon sterk aan de wedstrijd. Alles ging perfect in de eerste twee sets en het werd zo al snel 2-0. In de derde set verloor Roeselare even de focus. Antwerpen kwam snel op 2-8 voorsprong en de West-Vlamingen kwamen niet meer in hun ritme tijdens die derde set. Antwerpen kwam op 2-1, maar in de vierde en laatste set won Roeselare op karakter mede dankzij de inbreng van Verhanneman.

Belangrijke drie punten voor Knack, want Aalst ging met 3-0 onderuit bij Maaseik. Roeselare sluit de eerste ronde van de Play-Offs af op de tweede plaats. Knack staat een punt achter Maaseik en drie punten voor Aalst.