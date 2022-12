Roeselare zet foutloos parcours voort, ook Menen zet opmars voort

Roeselare heeft ook zijn achtste wedstrijd in de hoogste nationale volleybalafdeling gewonnen. De titelverdediger zette Aalst met 3-0 opzij. De sets eindigden op 25-22, 25-18 en 25-22.

Maaseik wipte over Gent, dit weekend bye, naar de tweede plaats door met 3-0 (25-19, 25-21, 25-21) te winnen van Guibertin. Menen zet inmiddels zijn opmars voort. Dankzij een 2-3 (25-20, 22-25, 25-20, 20-25, 9-15) zege bij Haasrode Leuven, de derde in vier matchen, klom het voorlopig naar de zesde stek op.

Zondag geven Borgworm en Achel elkaar nog partij in een duel tussen de laatste twee in de stand. Met 23 punten op het maximum van 24 heeft Roeselare na negen speeldagen zes punten voor op Maaseik. Gent is met 15 punten derde, voor Haasrode Leuven (14), Aalst (9), Menen en Guibertin (8), Borgworm (7) en Achel (4).