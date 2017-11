Roeselare zet stap naar finale Beker van België

Knack Roeselare was uit op revanche na het verlies in de competitie in Menen half november. Maar Par-ky Menen toonde waarom het herfstkampioen is geworden en pakte een zenuwslopende eerste set met 29-27.

Roeselare was niet onder de indruk. Het liep in set twee snel uit tot 5-9. Menen kwam nog terug tot 19-21, maar een ijzersterke Coolman leidde Knack naar setwinst 20-25. In de derde set ging Knack door op z'n elan. Het werd 1-4, maar dan verhoogde Menen de druk en kwam het terug. Vanaf 7-7 ging het gelijk op, maar op het einde was Knack stabieler. 23-25 en 1-2.

In de vierde set hielden Menen en Roeselare elkaar in evenwicht. Roeselare leek de zege binnen handbereik te hebben bij 20-24. Maar Menen kwam nog terug tot 23-24. Meer zat er niet in voor de thuisploeg. Arno Vande Velde maakte het af.