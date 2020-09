Roeselarenaars met MTB over de Alpen

De Epic Series is een verzameling van verschillende mountainbikeraces over de hele wereld. De bekendste is de Cape Epic in Zuid-Afrika, de verste wordt gereden in Nieuw-Zeeland. De wedstrijden zijn ondertussen bijna legendarisch. Kenners noemen de Swiss Epic echter de moeilijkste en meest uitdagende van de reeks. Bart Goudeseune en Wouter Peeters namen de proef op de som en trokken naar de Zwitserse Alpen.

Het duo had al de Cape Epic op hun conto en trokken met vertrouwen naar Zwitserland. Corona verstoorde hun voorbereiding een beetje, waardoor trainen minder evident werd. Toch vertikten de twee West-Vlamingen zomaar op te houden en ze zetten alles op alles. "Iedereen was gewoon blij om terug op de fiets te kunnen zitten", aldus de heren.

Naar nummer 3?

De wedstrijd zelf wordt in duo gereden. Tussen beide groepsleden mag niet meer dan één minuut verschil zitten. Vaak wordt het verschil gemaakt door de vorm van de dag, met een partner heb je dus iemand om je aan op te trekken. Iemand die je kan meenemen in z'n zog.

Na Zwitserland en Zuid-Afrika overwonnen te hebben, wacht nu nog Nieuw-Zeeland. En er is dat gezegde, geen twee zonder drie.