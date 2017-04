Roland Vyvey plots overleden

De koerswereld is in rouw door het plotse overlijden van Roland Vyvey.

Roland stond bekend als een echte bourgondiër en een manusje-van-alles. Zo runde hij een café en was hij ook lang fotograaf. Maar bovenal had hij een hart voor de koers, een wereld waarin hij graag gezien was, zowel bij supporters als renners zelf.

Roland stond mee aan de wieg van de Middelkerkse fanclub van Tom Boonen en was ook medewerker bij Focus en WTV. Hij woonde al een tijdje in Rumbeke en is afgelopen dinsdag plots overleden, morgen wordt hij begraven. Roland is 63 jaar geworden.

De redactie wil z'n familie en vrienden heel veel sterkte toewensen.