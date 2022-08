Reuzen zijn het symbool van beide steden, vandaar de naam ‘La Route des Géants’. Al wordt de wedstrijd dit jaar wel volledig op Vlaams grondgebied gereden.

Het is een heel lastig glooiend parcours over 120 km, spek voor de bek van een pak internationale toppers. Het is Roman Ermakov die wint voor zijn ploegmaat Artem Shmidt na een lange vlucht. Ook plaats drie is voor het Cannibal Team, want Vlad Van Mechelen wint de spurt voor de derde plaats voor Steffen De Schuyteneer.