Op de Pro League Awards is het doelpunt van Romeo Vermant verkozen tot Goal van het jaar. Opmerkelijk dat er wordt gekozen voor een doelpunt uit de Challenger Pro League, 1B dus.

Vermant scoorde met Club NXT tegen Beveren met een heerlijke omhaal. Vermant werd naar het einde van de play-offs zelfs basisspeler bij Club Brugge. Het Moment van het seizoen was dan weer voor Cercle, waar Thibo Somers in de zestiende minuut scoorde tegen KV Kortrijk. Dat is de vaste minuut waarin Cercle zijn overleden doelman Miguel Van Damme herdenkt.