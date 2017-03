Ronde: Kerkhove houdt West-Vlaamse eer hoog

De start ligt niet meer in Brugge, maar in Antwerpen, en het peloton komt alleen in de absolute finale nog eens in onze provincie, met een korte passage door Kerkhove, bij Avelgem. Maar daar willen ze niets aan het toeval overlaten. Ze willen koste wat het kost de West-Vlaamse eer hoog houden. Daarom hebben ze onder meer een spandoek gemaakt, die goed vanuit de lucht te zien zal zijn. Op het spandoek staat een niet mis te verstande boodschap.

Lut Deseyn, schepen van Sport Avelgem: “Laat alle West-Vlamingen naar Kerkhove komen en wij gaan daar een feestje bouwen, met de slogan Kjir ne ki were. Dat is een knipoog naar de organisatie van de Ronde van Vlaanderen. Ze passeren nu wel een beetje in West-Vlaanderen, maar ze moeten terugkeren, kjir ne ki were.”

En voor wie er maar niet genoeg van krijgt, is er in het ontmoetingscentrum van Kerkhove ook een klein museum voorzien, met foto’s van onder meer Roger Decock, de oudste nog levende winnaar van Vlaanderens mooiste.