Ronde van Polen wil veilige aankomst en werkt daarvoor samen met bedrijf uit Moorsele

Het gaat onder andere om panelen in kunststof die langs de aankomststrook worden geplaatst. Bij een eventuele valpartij wordt de val van de renners opgevangen. En dat is nodig, vorig jaar belandde de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen in het ziekenhuis nadat hij in de eerste rit in de Ronde van Polen in de dranghekken was gevlogen na een controversiële sprint waarbij landgenoot Dylan Groenewegen in de fout ging.

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van speciale stootkussens. De zogenaamde totems uit kunststof vervangen seingevers en moeten eveneens de koers veiliger maken. Deze totems zijn 2m40 hoog en voorzien van pijlen. De zachte kunststof vangt mogelijke botsingen op.

"De veiligheid van de race en de renners is altijd een van de belangrijkste punten op de agenda van onze races geweest", legt Agata Lang, adjunct-directeur-generaal van de Tour de Pologne uit. "Om deze reden hebben we besloten om de professionele ondersteuning van BOPLAN® en hun innovatieve systemen te gebruiken, die ook door de renners op wielerwedstrijden in België werden gewaardeerd."

"We zijn verheugd om onze veiligheidsexpertise in dienst te kunnen stellen van de Tour de Pologne en de ORLEN Nations Grand Prix", zegt Xavier Ramon, CEO en oprichter van BOPLAN®. "Met de inzet van de BOPLAN® RACE BARRIERs, RACE TOTEMs en RACE BUMPERs maakt de organisatie van de Tour de Pologne een duidelijk statement over het belang van veiligheid op het evenement."

In afwachting van de Tour de Pologne, gepland van 9 tot 15 augustus, zullen de BOPLAN® RACE BARRIERs voor het eerst door de organisatie worden gebruikt in de ORLEN Nation Grand Prix, een U23-race met nationale teams die zal plaatsvinden in Polen op 29 en 30 mei en die deel uitmaakt van de prestigieuze UCI Nation's Cup challenge.

