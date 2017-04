Ronde Van Vlaanderen van start in Ieper?

In 2022 probeert UNIZO West-Vlaanderen de Ronde van Vlaanderen naar Ieper te lokken. Zo luidde de aprilgrap van UNIZO West-Vlaanderen deze morgen. Volgens het bericht zou de wielerklassieker in 2027, ter ere van het 100-jarig bestaan van de Menenpoort, in Ieper van start gaan. Belangrijk hierbij is dat de renners richting Veurne zouden gaan via een nieuwe ‘fiets-o-strade’ tussen Ieper & Veurne. Een futuristisch verhaal.

Regioverantwoordelijke Westhoek, Michiel Van Robaeys: ‘Met deze ludieke actie roepen we alle partners en actoren op om met een open geest dit dossier aan te pakken. Door het initiatief van de Vlaamse Overheid is het dossier opnieuw zeer actueel en worden er concrete stappen genomen. Wij kunnen dit alleen toejuichen, maar waarschuwen tegelijk om niet opnieuw in dezelfde discussies te vervallen. Enkel eensgezind kunnen we iets bereiken en daarbij moet er soms out-of-the-box durven gedacht worden. Deze aprilgrap was daar een mooi voorbeeld van.’

UNIZO West-Vlaanderen laat ook weten zich verder van enig commentaar te onthouden over de inhoud van het N8-dossier. “Het ging ons er om, om op te roepen voor een constructief en open dialoog. Wij willen verder de sereniteit van het overleg respecteren en doen pas uitspraken in het verdere verloop van het traject, wanneer er ook effectief voorstellen op tafel liggen” Aldus Van Robaeys nog.