Rozehnal bezorgt Oostende de winst tegen Moeskroen

Moeskroen begon het best aan de wedstrijd. Vojvoda creëerde voor de thuisploeg de eerste kans, maar KVO-doelman Dutoit pakte zijn schot. Hierna probeerde El Ghanassy, maar zijn schot werd weggewerkt. Ook in de rebound kon Vandendriessche de bal niet binnen tikken. Rond de 14de minuut kwam Markovic bijna tot scoren toe, maar Dutoit redde knap met zijn benen. De thuisploeg voerde hierna de druk verder op en rond halfweg de 1ste helft kregen ze loon naar werken. Diedhiou speelde Matulevicius vrij en die rondde de aanval knap af. 1-0 voor Moeskroen.

Gelijkmaker Oostende

Na de openingsgoal verminderde de grip van Moeskroen op de wedstrijd. Oostende begon meer kansen bijeen te spelen. Met succes want in de 34ste minuut deden El Ghanassy en Canesin een mooie actie waarna Dimata randje buitenspel de gelijkmaker voorbij Delac werkte. 1-1 en de wedstrijd lag weer open. Voor het affluiten van de eerste helft pakte Berrier nog een gele kaart. Zo moet hij de topper van volgende week tegen Anderlecht missen.

Rozehnal redt Oostende

In de tweede helft gaan de kansen gelijk op. Beide ploegen dreigen, maar komen niet tot scoren toe. In de 79ste minuut gaat Marusic na contact met Kabasele neer in het strafschopgebied neer. Scheidsrechter Dierick aarzelde, maar legde de bal uiteindelijk niet op de stip. Oostende bleef hierna druk zetten en in de slotminuten bezorgde Rozehnal Moeskroen alsnog een koude douche. Na een hoekschop knalde hij de bal binnen waardoor de winst uiteindelijk voor de kustploeg was. Zo veroverde Oostende drie belangrijke punten in de strijd om Play-off 1.