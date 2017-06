Rozehnal blijft KV Oostende trouw

David Rozehnal heeft een nieuw contract ondertekend dat hem één jaar langer bij KV Oostende houdt. De 36-jarige Tsjechische centrale verdediger was einde contract bij KVO, nu doet de voormalige international er nog een seizoen bij.

De ex-speler van onder meer Club Brugge, Paris Saint-Germain, Newcastle, Lazio en Lille streek eind juni 2015 neer in Oostende en werd met zijn ervaring meteen belangrijk voor het Wereildploegsje van Marc Coucke. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik hier wilde blijven en ik ben dan ook erg blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen. Ik kijk er naar uit om met KVO Europa in te gaan", klonk het.

Eerder strikte Oostende al Nicolas Lombaerts, Nicolas Rajsel en jonge spits Ibrahima Bah. "Met zijn ervaring kan David ons nog zeer van nut zijn," aldus sportief directeur Luc Devroe. "David is een modelprof en in de ontwikkeling van jonge spelers als bijvoorbeeld Mathias Bossaerts kan hij samen met Nicolas Lombaerts zeker nog een rol vervullen."