Ruben Blommaert wordt tiende in het paarrijden

Kunstschaatser Ruben Blommaert uit Brugge heeft een topprestatie geleverd op het WK Kunstschaatsen in Japan.

Blommaert, 31 intussen, eindigde met zijn schaatspartner Alisa Efimova als tiende in het paarrijden. Ze kregen van de jury 184,46 punten. Ze schaatsen zoals bekend onder Duitse vlag.

Blommaert en Efimova kwamen in het vrije programma bij een sprongcombinatie beiden ten val. Daardoor zakte het paar donderdag na het korte programma drie plaatsen. In 2018 was Blommaert bij de wereldtitelstrijd voor Duitsland met Annika Hocke dertiende geworden.

