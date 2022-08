Ruben Vanhollebeke pakt Europese titel bij sporters met visuele beperking

Ruben Vanhollebeke uit Zerkegem bij Jabbeke heeft op het Europees kampioenschap G-boogschieten in de Italiaanse hoofdstad Rome goud veroverd in de categorie VI1 voor sporters met een visuele beperking.

De tweevoudig en regerend wereldkampioen versloeg in het beslissende duel de Cyprioot Christos Misos met 6-0. "Het was opnieuw een fantastische ervaring, de organisatie van het toernooi was super. Ondanks de zeer warme omstandigheden konden we onze cool bewaren en hebben we de finale gewonnen met 6-0. Ik ben heel tevreden over wat ik al bereikt heb in mijn carrière", reageerde hij.

Een dag eerder verloor Kathleen Meurrens in de kwartfinales van Orjales Vidal uit Spanje (4-6) in de categorie V2/3. Voor de schutter uit Jabbeke was het haar eerste grote toernooi. "Ik was best zenuwachtig voor de start van de wedstrijd, maar heel benieuwd naar het verloop ervan. Ik ben zeer tevreden over mijn kwalificaties, waarin ik kalm bleef, ondanks het feit dat er andere mensen naast me ook aan het schieten waren", liet ze optekenen.

In de Compound Men Open, een paralympische discipline, moest de derde Belgische deelnemer Piotr Van Montagu (die werd geboren zonder armen) in de achtste finale het hoofd buigen voor de Fransman Guérin. In de categorie voor personen met een visuele beperking staan de doelen op 30 meter van de schutters. Net als in de Compound Open, strijden de schutters één tegen één tegen elkaar. Maar hierbij worden de pijlen binnen elke reeks niet opgeteld om een totaal te krijgen. Elke gewonnen reeks is 2 punten waard en de eerste schutter die 6 punten behaalt, wint de wedstrijd.