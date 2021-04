Rudi Verkempinck nieuwe coach Mandel United

Mandel United, dat is eerste nationale in het voetbal, heeft haar nieuwe sportieve structuur voorgesteld. Met een nieuwe coach: Rudi Verkempinck.

Onlangs nog raakte bekend dat Mandel United zo snel mogelijk naar het profvoetbal wil, naar 1B. Het heeft sinds kort een nieuwe eigenaar, Strive Football Group van Ravy Truchot. En de keuze van de nieuwe trainer onderstreept de ambities: Verkempinck was eerder assistent en hoofdcoach bij onder meer Cercle Brugge, Club Brugge, KV Kortrijk en KV Mechelen.

Er komen ook nieuwe spelers over naar Izegem: centrale verdediger Thomas Chesnel speelde tot vorig jaar bij Caen, maar was nu vrij. Hetzelfde geldt voor de nieuwe spits Precieux Nkaba. Verdediger Gauthier Libbrecht uit Menen komt over van Deinze. Lennert De Smul uit Aarsele krijgt na zijn avontuur bij Roeselare een nieuwe kans, Tom Van Hyfte komt over van OH Leuven.

Lees ook: