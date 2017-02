Ruim 4.000 inschrijvingen voor Urban Trail Brugge

De deelnemers krijgen een uniek traject voorgeschoteld die hen langs zeventien locaties brengen, zoals de hogeschool Howest, het Gezellemuseum en het stadhuis. Er zijn ook acht locaties die nog nooit werden opgenomen in het parcours. De start ligt op de Grote Markt, eindigen doen de deelnemers op de Brug.

Het is de eerste keer dat deze Urban Trail 's avonds wordt georganiseerd. "Een avondloop is altijd speciaal en zorgt voor een feeërieke sfeer die niet te evenaren is in onze middeleeuwse stad. Bovenop het loopplezier kan men een goed doel steunen, wat voor vele lopers de kers op de taart is", zegt schepen van Sport Annick Lambrecht (sp.a). Er wordt namelijk gelopen voor Plan België, dat zich inzet voor kinderen in kwetsbare gebieden.

Het startschot wordt gegeven om half negen voor de wandelaars. De laatste groep start om half tien.