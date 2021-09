Russel Racing wint 24 uur van Zolder

Het is al de vierde keer dat Frank Thiers deze uithoudingsrace kan winnen. Voor zijn copiloten Hans Thiers, Gilles Magnus en Jeffrey Van Hooydonck was het de tweede keer. Deze overwinning betekent meteen ook het afscheid van hun Norma M20FC, want er komt nog maar eens een reglementswijziging aan. Daardoor zullen de prototypes niet meer kunnen deelnemen, alleen nog de GT's en toerwagens.

Het is ook de tweede keer dat Norma de top 3 monopoliseert, nadat de Franse constructeur dat ook in 2017 klaarspeelde. Het viel bovendien op dat er dit jaar bijzonder hard gereden werd met de CN prototypes, met rondetijden rond de 1:30. Eigenlijk was de Russell Racing-bolide de enige die vrij probleemloos de 24 uur rondmaakte, op een kapotte waterpomp in de aanvangsfase na.