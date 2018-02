Ruud Vormer is de nieuwe Gouden Schoen. Hij volgt zijn ex-ploegmaat bij Club, Jose Izquierdo, op. Vormer had na de eerste stemronde nochtans een achterstand van 172 punten op Yoeri Tielemans. Hij is de derde Nederlander op de erelijst.

Paleis 12 vol blauw-zwarte fans

Op het Gala van de Gouden Schoen was Club Brugge alom tegenwoordig in de zaal. Fans waren toegelaten in Paleis 12 van de Heizel, en daar hadden de blauw-zwarte fans duidelijk zin in. De hele zaal zat vol supporters van Club. Die scandeerden wel erg vaak de naam van Ruud Vormer of van Ivan Leko 'Bruges Army'. In de top tien verder nog één speler van een West-Vlaams team: Club Brugge-speler Hans Vanaken op vier met 126 punten.

Niet Leko maar Mazzu Coach van het Jaar

De vele Club-supporters zagen hun team wel geen andere prijzen pakken. De jarige Ivan Leko moest als Coach van het Jaar de prijs laten aan Felice Mazzu, de trainer van Charleroi. Ook bij de Doelman van het Jaar trouwens geen West-Vlaming aan het feest: die prijs ging naar Lovre Kalinic van AA Gent. Henri Onyekuru (Eupen/Anderlecht) werd verkozen tot Beloftevolle Jongere. Ivo Rodrigues van Antwerp scoorde het mooiste doelpunt. Maar dat werd dus voor blauw-zwart allemaal goedgemaakt met de hoofdprijs van de avond.

Geen dubbel voor Wullaert

Bij de vrouwen scoort Tessa Wullaert uit Wielsbeke geen dubbel. De speelster van Wolfburg moet de Gouden Schoen dit jaar laten aan Janice Cayman.