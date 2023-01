Ruud Vormer legt medische testen af bij Zulte Waregem

Vandaag legt de Nederlander Ruud Vormer medische testen af bij Zulte Waregem. De ex-aanvoerder van Club Brugge is op weg om weer op het veld te staan in de Jupiler Pro League, op uitleenbasis tot eind het seizoen bij Essevee.

Ruud Vormer, ex-Gouden Schoen en vijfvoudig kampioen met Club Brugge, was al sinds de zomer aan het verkommeren op het oefenveld van blauw-zwart. Zijn laatste wedstrijd bij Club was toevallig die tegen Zulte Waregem, afgelopen zomer. Toch was een transfer nog niet eerder mogelijk omdat Club hem onder Hoefkens nog een kans wilde geven. Maar met Scott Parker aan het roer, is een vertrek nu wel mogelijk.

Al langer interesse van Essevee

Ook al omdat Club Brugge zelf een stevige financiële inspanning levert. Vooral Essevee toonde al langer interesse. Zelfs afgelopen voorjaar al. Intussen meldde ook KV Kortrijk zich voor de Nederlander. Maar de weg naar het Regenboogstadion ligt vandaag wijd open. Als Vormer slaagt in zijn medische testen, dan gaat hij op uitleenbasis de rest van het seizoen volmaken aan de Gaverbeek. Behalve dan de wedstrijd tegen Club Brugge. Het wordt een strijd tegen de degradatie. Slaagt Vormer daarin met Essevee, dan ligt er een contract voor twee extra seizoenen klaar in Waregem.