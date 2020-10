Ruud Vormer mikt op zege tegen Lazio: "Dan ziet het er goed uit"

Ruud Vormer hoopt dat Club Brugge woensdagavond met 6 op 6 aan de leiding staat in Champions League-groep F. Dan moeten de Bruggelingen wel de scalp van Lazio Rome pakken in het Jan Breydelstadion.

Net als zijn ploegmaats wacht Vormer nog de resultaten van de laatste coronatesten af. "Ik heb nog niets gehoord. Ik zou graag willen weten of ik negatief ben. Vanavond zullen we het wel weten", zei de Nederlandse middenvelder. "Iedereen is er in ieder geval klaar voor."

Verschillende spelers van Lazio Rome zouden dinsdag niet getraind hebben, al dan niet na een positieve coronatest. Zo zouden toppers als Ciro Immobile en Luis Alberto niet beschikbaar zijn. "Wij hadden hetzelfde voor tegen Zenit Sint-Petersburg. Hun vervangers zullen wel even goed zijn", aldus Vormer.

De Nederlander erkende dat Club Brugge een unieke kans heeft om met 6 op 6 aan de Champions League te beginnen. "We moeten gewoon onszelf zijn en die drie punten pakken. We zullen er volle bak voor gaan. Ik heb de beelden van Lazio gezien, ze hebben wel een pak kwaliteit. Op de flanken zijn ze supersnel, en Immobile legt ze er makkelijk in. Als je morgen een goed resultaat pakt, dan ziet het er goed uit. Iedereen weet wat te doen. Nu moeten we het laten zien op het veld", besloot Vormer.