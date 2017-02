Sébastien Siani hoopt op bekerwinst na Afrika Cup

Hij toonde zich een belangrijke schakel in het succesverhaal van de "Ontembare Leeuwen". Het was 15 jaar geleden dat Kameroen nog eens de Afrika Cup had gewonnen. Maar de zege nu had eigenlijk niemand verwacht. Architect van het succes is bondscoach Hugo Broos. "Hij is het die voor dit resultaat heeft gezorgd, dankzij zijn karakter, want aanvankelijk kreeg hij veel kritiek. Maar hij is er goed mee omgegaan, hij heeft er kracht uitgehaald en ook aan de spelers gegeven", zegt Siani. De 30-jarige Kameroener speelt al een jaar of vijf bij Oostende en hoopt naast de Afrika Cup ook in teamverband nog te scoren dit seizoen. Te beginnen met de beker van België op 18 maart.