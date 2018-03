Sagan pakt derde Gent-Wevelgem

Peter Sagan heeft in de spurt Gent-Wevelgem gewonnen voor Viviani en Demare. Het is zijn derde zege al aan de Vanackerstraat. De wereldkampioen haalde het in de spurt van een kopgroep met een dertigtal renners.

Het was lente in de Westhoek. Waaiers in De Moeren zagen we dus niet dit jaar. Wel enkele vroege vluchters, met Van Goethem en Frison, ze kregen maximaal 10 minuten en reden een heel stuk van de wedstrijd netjes voorin. In het peloton zorgde de eerste passage van de Kemmelberg voor wat nervositeit. Een valpartij ook, met Baptiste Planckaert, als spurter maakte hij misschien wel nog een kans. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Tweede Kemmel is het ijkpunt

Het peloton fietste intussen in gesloten formatie over de hoogste kasseien in Heuvelland. Het was wachten op vuurwerk tot op de Plugstreets. Daar lag het tempo hoog. Geen wapenstilstand hier. BMC voerde de forcing, en er ontstond al een breukje. Meteen daarna kwam er een nieuwe schermutseling, met Jelle Wallays, na de Plugstreets. Hij wilde niet wachten op de tweede, steile klim op de Kemmel. En dat was echt wel een goede tactiek. Wallays kreeg een sterke streekgenoot mee met Julien Vermote, en ook Kusnetsov en Kirsch. Na de Baneberg kwamen ze bij de zes vroege vluchters van de dag.

Ook Van Keirsbulck en Burghgardt probeerden nog wat bonus te pakken uit het peloton. Vermote en co hadden een kleine minuut bonus op de Kemmel, dat is toch iets. Ook Gilbert probeerde aan de voet van de Kemmel wat voorsprong te pakken. In het peloton zelf gaf Vanmarcke een erg sterke indruk bergop, ook Van Aert schoof mooi mee. De toestand na de Kemmel: Vermote, Wallays, Kirsch, Kusnetsov, Van Schip en Van Goethem op kop. Daarachter een groep met de klassieke kasseivreters genre Vanmarcke, van Avermaet en Sagan, vier man van Quick.Step toch weer, met Gilbert, Stybar, Lampaert en hun spurter Viviani, die had de Kemmel overleefd. Ook Demare was mee.

Op naar spurt in Wevelgem

Deze groep was te sterk voor de vluchters. Bij het binnenrijden van Ieper werden ze gegrepen. 29 leiders snellen onder de Menenpoort richting de Vanackerstraat. Met sprinters als Viviani, Demare, Debusschere ook. Die reden ook naar Wevelgem. Alles klaar voor een spurt maar in de laatste drie kilometer regende het nog demarrages. Met Gilbert, van Aert en op het laatst ook Sep Vanmarcke. Die leek het te gaan halen, maar werd nog geremonteerd door Lampaert. Zo kwam de spurt er toch, wat ontregeld. Peter Sagan haalde het al bij al vlot, aan één kant van de weg, voor een vloekende Viviani.