Sakamoto stapt van KVO over naar Coventry City

De 26-jarige Sakamoto belandde in januari 2022 bij KVO, dat hem weghaalde uit zijn thuisland. In 44 wedstrijden was de middenvelder goed voor acht assists. De Oostendse supporters verkozen de Japanner, tweevoudig international, vorig seizoen met de "Puis/Verbiest Trofee" tot meest verdienstelijke speler.

"We moeten daarin eerlijk zijn, Tatsu hier houden ging altijd moeilijk zijn", zegt KVO's sportief manager Nils Vanneste maandag op de clubwebsite. "De speler zelf wou graag op een hoger niveau spelen en met zijn kwaliteiten verdient hij dat ook wel. Maar ook hier gaven wij niet zomaar toe aan het eerste het beste bod. Enkele weken geleden waren er aanbiedingen van enkele binnen- én buitenlandse clubs maar die waren zwaar ontoereikend. Met Coventry City hebben we wel een deal gemaakt die een win-win is voor alle partijen. Als Sakamoto en zijn nieuwe club goed presteren, kan die deal ook nog oplopen. We wensen hem er in elk geval heel veel succes toe."

Sakamoto vertrok al met Coventry op zomerstage maar kon er pas meetrainen zodra alle transferdocumenten opgesteld waren.

Thomas Robinet

En ook de Franse aanvaller Thomas Robinet stapt van KV Oostende over naar het Nederlandse Almere City. De 26-jarige Robinet werd vorige zomer door Oostende overgenomen van Châteauroux maar meteen verhuurd aan Nancy. "Thomas Robinet maakte het meteen duidelijk dat hij liever niet naar KVO wou komen dus hebben we een oplossing gezocht waarin alle partijen zich konden vinden", legt Nils Vanneste, sportief manager van Oostende, uit. "Mochten we er niet zijn uitgeraakt met Almere moest hij zich hier toch aanmelden maar uiteindelijk is deze transfer de beste oplossing voor iedereen. We wensen Thomas er alle succes toe."