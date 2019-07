Sandrine Tas 3de in China

De wedstrijd maakt deel uit van de serie voor de World Inline Cup. De finale van die reeks van zes races wordt 28 september in Berlijn gehouden. Het ging in de Noord-Chinese stad Harbin om een parcours van zes kilometer langs de Songhua River, dat zeven keer moest worden afgelegd. Tas was donderdag, enkele dagen na afloop van de World Roller Games in Barcelona, naar China afgereisd. In Barcelona veroverde ze een bronzen medaille op de sprint over één ronde op de weg. Tas was in het gezelschap van de junior Jason Suttels, die buiten de prijzen bleef. Winnaar bij de mannen was de Spanjaard Patxi Peula, voor de Duitser Felix Rijhnen. De Fransman Nolan Beddiaf, die in Barcelona Bart Swings in de laatste meters van de marathon had afgetroefd, werd derde. Swings was ook uitgenodigd, maar gaf de voorkeur aan rust nadat hij op de wereldkampioenschappen zeven keer een podiumplaats had behaald.