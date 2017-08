Sandrine Tas blijft op dreef in Oostende

Sandrine Tas heeft op de eerste dag van de Flanders Grand Prix skeeleren haar naam en faam waargemaakt. Tas won vrijdag op 'eigen' piste in Oostende de puntenkoers over tien kilometer. Tas veroverde op de Wereldspelen eind vorige maand nog zes medailles.

Tas won ook nog nog de tijdrit van 300 meter. De skeeleraars moeten ook snel weer in topvorm komen. Over drie weken staan de wereldkampioenschappen in de Chinese metropool Nanjing op de agenda. Ruim twee weken geleden leverde Tas nog een proeve van bekwaamheid tijdens de Wereldspelen in de Poolse stad Wroclaw, waar zij zes medailles veroverde waaronder een gouden. De Flanders Grand Prix is het sluitstuk van de Europa Cup-wedstrijden. Het toernooi wordt dit jaar voor de vijftigste keer gehouden. Tas werd drie jaar achtereen eerste in het eindklassement.