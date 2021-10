Sandrine Tas breekt nationaal schaatsrecord

Sandrine Tas is het olympisch schaatsseizoen begonnen met een nationaal record. Op de 1.000 meter klokte Tas tijdens testwedstrijden in het Nederlandse Heerenveen een tijd van 1:18.22.

Dat is twee tienden van een seconde sneller dan het oude record, dat sinds 6 januari 2018 in Inzell op naam stond van de gestopte Jelena Peeters. "Ik ben blij, maar er is nog veel werk te doen", meldde Tas op Facebook. Op dezelfde dag reed de Nederlandse meervoudige olympische kampioene Ireen Wüst de afstand in 1:14.84, nog een pak sneller dus.

De 26-jarige Tas, die zich voorbereidt op de Winterspelen in Peking, was maar liefst drie seconden sneller dan een jaar geleden. Stien Vanhoutte, die momenteel traint in Inzell, had anderhalf jaar geleden in Calgary het record van Peeters tot op 36 honderdsten van een seconde benaderd.