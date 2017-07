Tas had zich op de gloednieuwe - maar niet bijzonder snelle piste - als derde geplaatst voor de finale. In de finale ging ze bijna een halve seconde sneller dan in de kwalficiaties, maar dat volstond niet voor goud. Eerst ging de Colombiaanse Pajaro haar voorbij met 96 duizendsten. Ook de Zuid-Koreaanse An was nog net iets sneller.