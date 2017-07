Sandrine Tas pakt goud en zilver

Sandrine Tas is tijdens de Wereldspelen in topvorm. Op de derde wedstrijddag van de Spelen voor niet-olympische sporten incasseerde Tas goud en zilver. De afvallingskoers over 15 kilometer op de piste in Wroclaw leverde de tweede plaats op. Een gedurfde spagaatfinish was net niet voldoende om de Colombiaanse Fabriana Arias te bedwingen. Eerder op de dag had de 21-jarige studente aan de Universiteit van Gent op de 1000 meter gezegevierd. Daarmee lijkt Tas, een kind van de piste van Zandvoorde (Oostende), de positie van absolute kopvrouw te hebben ingenomen.

Drie jaar geleden behaalde Tas drie jeugdwereldtitels in de Argentijnse stad Rosario. Toen vestigde ze al haar naam als vedette, voor zover dat in een niet-olympische sport mogelijk is.