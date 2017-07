Sandrine Tas verlengt titel op EK skeeleren

Tas en Vanhoutte, ook nog clubgenoten bij de Zwaantjes in Zandvoorde, zorgden op de Piste Julio Danton voor een herhaling van vorig jaar. Toen werd ook al goud en zilver behaald, al meende Tas toen dat ze geen echte sprintster is. Inmiddels is de allrounder er een beetje in gaan geloven. Anke Vos werd zevende.

In de kwalificaties hadden Tas en Vanhoutte al de beste tijden laten optekenen. Tas dook met 26.253 een halve seconde onder het baanrecord, dat Vanhoutte dit voorjaar had gevestigd (26.794). In de finale stond er wat meer wind. De Oostenrijkse Vanessa Herzog, die als derde eindigde, vormde geen echte bedreiging.

Bij de mannen

Vosté had de eer naast de oppermachtige Duitse Simon Albrecht (23.759) en de Fransman Darren De Souza op het podium staan. De in Nederland wonende Bruggeling had zich als vierde voor de finale van twaalf skaters geklasseerd. Maar de struikelpartij van de Spanjaard Ioseba Fernandez maakte de weg vrij naar het erepodium. Vosté klokte in de finale 24.505.

Aan het toernooi doen 262 skaters uit vijftien landen mee. Vorig jaar in Nederland waren twee landen meer vertegenwoordigd. In het Portugese programmaboekje staat dat er 400 deelnemers uit 24 landen werden verwacht. Het lijkt erop dat de interesse in de Europese titelstrijd sterk is afgenomen. Dat kan echter te maken hebben met de Wereldspelen, waar inline ook op het programma staat. De Wereldspelen worden eind deze maand in het Poolse Wroclaw gehouden. De Belgische skaters wijzen er voortdurend op dat dat toernooi het belangrijkste van het seizoen is.