Sandrine Tas wint de puntenkoers

Sandrine Tas heeft vrijdagavond op de openingsdag van de Grote Prijs van Vlaanderen in Oostende de puntenkoers over tien kilometer gewonnen.

Tas was een klasse apart. Elf ronden voor het einde van de race nam de plaatselijke favoriete afstand van het peloton. Daarmee versterkte ze haar leidende positie. Terug in de hoofdmacht benadrukte Tas haar kracht door in de laatste ronde als eerste de streep te passeren en een bonus van drie punten te pakken. De Nederlandse Berber Vonk werd tweede, Maite Ancin Gamarte uit Spanje derde.

Als gevolg van regen moest in de ochtenduren het tijdrijden over 300 meter worden geschrapt. Daar behoorde Tas, vorig jaar winnares op dit onderdeel, ook tot de favorieten. Ze heeft dit weekeinde trouwens geen tegenstand te duchten van haar rivale Francesca Lollobrigida. De Italiaanse kwam eerder deze week in actie bij de Europa Cup-wedstrijden in Santa Maria Nuova, waar zij de 1000 meter won.