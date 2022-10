Schaatsploeg van Sandrine Tas en Mathias Vosté heet Novus

Novus stelt een vernieuwende ploeg te zijn, die van de modernste technologie gebruikt maakt en een decentrale aanpak hanteert. Maar naar sponsors is de ploeg nog op zoek. De twaalf sponsors op de website bieden slechts de individuele schaatsers bescheiden steun. Naast de twee Belgische rijders zijn twee Engelsen (Ellia Smeding en Cornelius Kersten), een Oostenrijkse (Vanessa Herzog) en enige Nederlanders in de ploeg opgenomen.

Het zijn voornamelijk schaatsers die de afgelopen maanden al in de naamloze ploeg van oud-schaatser en -skeeleraar Greig trainden. Novus wil de schaatsers begeleiden naar de Olympische Winterspelen van 2026. De ploeg heeft geen contracten met de schaatsers gesloten en is dat voorlopig ook niet van plan, zegt een woordvoerder. De ploeg beschikt nog niet over eigen schaatspakken. Novus heeft verder de komst van een internationale marathonploeg aangekondigd.

Zorgen niet voorbij

Voor Tas en Vosté zijn de financiële zorgen niet voorbij. "We hebben onze groep gewoon een naam gegeven, zodat we in de toekomst verder kijken voor sponsoring", meldt Vosté. In de aanloop naar het nieuwe schaatsseizoen hebben Tas en Vosté zelf trainingskampen moeten financieren. Voor Vosté is zelfs een crowdfundingactie gestart. Die had tot vrijdag 2.520 euro opgeleverd. Voor de KBSF (Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie) heeft de komst van Novus geen gevolgen. De federatie is nog steeds sponsorloos. De KBSF vaardigt de schaatsers af naar de wereldbekerwedstrijden en de grote kampioenschappen.

