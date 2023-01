Scheidsrechter in basketbalwedstrijd aangevallen

In de basketbalwedstrijd Waregem - Charleroi in de tweede divisie afgelopen zaterdag is de scheidsrechter aangevallen. Een speler van Charleroi haalde uit met zijn rechtervuist.

Afgelopen zaterdag speelden de heren van ION Basket Waregem tegen Spirou Charleroi B. De mannen van Waregem stonden aan de helft al voor met 49-24.

Iets voor het einde van de wedstrijd lopen de gemoederen hoog op. Op beelden is te zien hoe Izaw Bolavie van Spirou Charleroi B na een val, gehurkt blijft zitten. Als andere teamgenoten en de scheidsrechter naar hem toekomen, draait de nummer 9 zich om en haalt hij uit naar de scheidsrechter die achter hem staat. Die valt naar achter.

Excuses

In een officiële verklaring op de website excuseert de ploeg van Charleroi zich. "Na kennis te hebben genomen van de feiten en de verschillende partijen te hebben gehoord, willen de club en de speler hun welgemeende excuses aanbieden aan de scheidsrechter Frank Di Paolo, alsook aan alle aanwezigen op zaterdag in Waregem en aan de basketbalploeg en fans", klinkt het.

"Dit onaanvaardbare gedrag is het tegenovergestelde van de waarden die worden bepleit in onze club. De speler is zich bewust van zijn fout en heeft spijt van zijn gebaar." Volgens d e club is dit een eenmalig incident.

"Spirou Basket neemt deze zaak zeer serieus en we verbinden ons ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze spelers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op en buiten het veld."

Uiteindelijk zijn de mannen van ION Basket Waregem te sterk en wordt het 102-49. Spirou Charleroi is laatste in de stand. Waregem staat voorlopig vijfde.