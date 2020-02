Scheidsrechter maakt het erg bont tijdens jeugdwedstrijd

Een scheidsrechter is vorige zaterdag door het lint gegaan tijdens de match van de U14 tussen KSV Roeselare en Royal Antwerp. Bart C. zou een ouder een slag in het gezicht gegeven hebben en hij zou ook een racistische opmerking gemaakt hebben over een speler.

Zowel de betrokken vader als de club hebben klacht ingediend bij de politie.

Tijdens de match zou de man buitensporig veel kaarten hebben getrokken. Er vielen zelfs drie rode kaarten in enkele minuten tijd. Beide clubs beslisten 10 minuten voor het einde om gewoon nog de bal wat rond te spelen en niet meer echt te voetballen. Het stond toen 2-3 in het voordeel van Antwerp. De scheidsrechter verliet daarop het veld. Op weg naar de kleedkamer kwam hij in aanvaring met een vader van een van de spelers van Royal Antwerp. Hij zou die man in het gezicht hebben geslagen.

Officiële klacht

De politie van de zone RIHO kwam ter plaatse maar de scheidsrechter was toen al naar huis. Hij zal later verhoord worden. Er is wel een officiële klacht tegen hem ingediend, voor slagen en verwondingen en voor racistische opmerkingen. Het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen wacht het formele wedstrijdverslag af, maar Bart C. riskeert een tuchtsanctie die kan gaan van een blaam tot ontslag.

KSV Roeselare wil dit incident niet uitvergroten. “Beide ploegen hebben zich solidair getoond, ze hebben de match op een serene manier uitgespeeld en ze zijn achteraf zelfs samen op de foto gegaan,” zegt woordvoerder Evert Stroobant. “We hadden nooit eerder problemen met die man, maar het was duidelijk zijn dag niet. Wij verwachten nu gewoon dat de officiële instanties hun werk doen.”