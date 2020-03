Schermen is populair in West-Vlaanderen

Schermen wint de laatste jaren aan populariteit. Zowel mannen als vrouwen graag eens de degens, zowel recreatief als in competitie. Wij gingen een kijkje nemen bij de enige club in Zuid-West-Vlaanderen: de Hallebardiers in Kortrijk.

Schermen zit in de lift, dat zie je als je binnenstapt bij de Hallebardiers in Kortrijk. In Brugge is de vereniging al eeuwen actief en sinds anderhalf jaar is er ook deze afdeling, meteen ook de enige in Zuid-West-Vlaanderen. Intussen telt de club al 35 leden.

Naast de recreanten, zijn er ook heel wat competitiebeesten bij de Hallebardiers. De club heeft gezonde ambitie en verwacht dat er de komende jaren nog een pak leden bijkomen.